Comune di Salerno, verso la proclamazione degli eletti e la convocazione del primo Consiglio

Sembra che la Commissione Elettorale abbia, davvero, concluso i lavori per la verifica dei verbali delle 152 sezioni del Comune di Salerno: stando alle voci che giungono da Palazzo di Città, la giornata buona dovrebbe essere quella di venerdì 12 novembre con la proclamazione degli eletti che verrebbe effettuata nella giornata di lunedì 15 novembre. Già in quella sede ci dovrebbe essere la convocazione dei Capigruppo per la convocazione del primo consiglio comunale che potrebbe cadere lunedì 22 novembre.

La nuova assise

Tempi simili a quelli di 5 anni fa con una situazione politica totalmente opposta: a fine settimana si conosceranno, in maniera definitiva, i nomi dei 32 Consiglieri Comunali eletti e delle liste che troveranno spazio in Consiglio Comunale. Poi inizieranno i giochi per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.