Comune di Salerno, certificato un disavanzo di oltre 169 milioni. Adinolfi: "Non aumentiamo la Tari"

169 milioni 967 mila 402 euro. Questa è la cifra del disavanzo economico del Comune di Salerno, che comprende una quota di disavanzo tecnico dovuta da una serie di accantonamenti previsti dalla legge e poi dalla quota di competenza dell'Ente. A confermato è l'assessore al bilancio Paola Adinolfi che, sollecitata dai giornalista, si sofferma sull'attuale situazione finanziaria di Palazzo di Città.

La Tari non aumenterà

L'esponente della Giunta Napoli rassicura tutti sulla tassa dei rifiuti: “Non c'è stato alcun aumento della Tari, complessivamente manteniamo invariato l'importo del prelievo; ci saranno lievi ritocchi nelle singole categorie, ma non c'è un aumento nel prelievo complessivo. Per evitarlo abbiamo aumentato la base imponibile attraverso il recupero dell'evasione”.

Le cause del disavanzo

Adinolfi entra nel merito dell'indebitamento: “Parliamo di un disavanzo generato, in particolare negli ultimi dieci anni, da una riduzione significata dei trasferimenti e da un processo di perequazione incompleto che ha penalizzato il Comune di Salerno perchè ha visto ridurre drasticamente i trasferimenti e questo non è stato compensato da un equivalente aumento del prelievo locale. Per mantenere inalterato il livello dei servizi si è dovuto ricorrere all'indebitamento, c'è una crescita esponenziale degli interessi che incidono sulla spesa corrente”.

Il decreto Salva-Città