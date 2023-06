L'indiscrezione/ A Palazzo di Città pronta la nomina ad assessore di Rocco Galdi: ecco chi entra in consiglio

E’ questione di tempo, ma la nomina ad assessore di Salerno per il consigliere comunale Rocco Galdi sarebbe cosa fatta. Anche dall’interno della squadra del sindaco Vincenzo Napoli la indiscrezione – che oramai circola da giorni negli ambienti politici della maggioranza – non viene smentita, senza però dare una scadenza temporale precisa alla nomina che porterà un esponente dei Progressisti all’interno della Giunta Municipale.

L'indiscrezione

Una svolta per la compagine politica che, da sempre, è colonna portante dell’amministrazione comunale di Salerno: con l’ingresso in Giunta di Galdi ci sarà anche un cambio all’interno del Consiglio Comunale, con Alessandra Francese che prenderà il posto dello stesso Galdi tra i banchi del Salone dei Marmi. Quanto tempo ci vorrà ancora per assistere al mini rimpasto? Quello, forse, necessario per far digerire la decisione ai consiglieri di maggioranza che non la condividono.