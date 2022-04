Bagni pubblici, trincerone e regole nei condomini: Fratelli d'Italia sollecita il Comune

Fratelli d’Italia interroga l’amministrazione comunale di Salerno su diverse questioni: sono vari gli interrogativi fatti pervenire agli uffici comunali dal consigliere comunale Mimmo Ventura: "Il nostro impegno per la città sta dando i frutti: abbiamo interrogato il Comune su diverse tematiche e li abbiamo costretti a dare risposte concrete per i salernitani”.

I temi

Il partito di Giorgia Meloni, ad esempio, ha chiesto lumi circa la situazione del decoro urbano riguardo i bagni pubblici: “Abbiamo ottenuto l'impegno di sorvegliare sulla manutenzione dei bagni della villa comunale. Inoltre – continua il consigliere di FdI – abbiamo sollevato la questione del regolamento comunale sull'esposizione nei condomini dei dati relativi all'amministratore: i vigili urbani sorveglieranno affinché questo venga rispettato. In ultimo abbiamo ottenuto anche la manutenzione del Trincerone Est, dopo l’allagamento dello scorso giovedì. Lavoriamo – conclude Ventura – per il bene della città e dei cittadini: non ci fermiamo per il bene della nostra Salerno”.