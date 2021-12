Comune di Salerno: Marotta lascia dopo 50 anni, il ritorno di Della Greca

Approvato il Bilancio Consolidato, la Giunta Comunale di Salerno ha proceduto alla nomina dello Staff che, nei prossimi cinque anni, accompagnerà il lavoro del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: una squadra che vede andare via pezzi storici, rimanere nomi già al lavoro negli ultimi 5 anni, entrare anche altre personalità, fino a qualche mese fa impegnate in altri ruoli. Fa, sicuramente, rumore l’addio allo staff di Felice Marotta, uno dei fedelissimi di Vincenzo De Luca e tra gli indagati nell'inchiesta sui rapporti tra Comune e Cooperative sociali, da sempre al suo fianco sia nelle attività amministrative che in quelle politiche: Marotta, dopo più di cinquant'anni, ha deciso di lasciare Palazzo di Città ma è probabile che per lui, ci sia una nuova sfida, probabilmente da giocare a livello regionale.

Gli altri due nomi

Resta, nonostante qualche polemica, Vincenzo Luciano che, dopo la conferma di Capo dello Staff di Vincenzo Napoli, si appresta a ridiventare Segretario Provinciale del Partito Democratico, rispedendo al mittente le accuse di non poter rivestire un doppio ruolo, tanto complicato e delicato. La novità, all’interno dello Staff del sindaco di Salerno, è rappresentata dall’ex assessore al Bilancio Luigi Della Greca che si occuperà di personale e di rapporti con le organizzazioni sindacali: alle ultime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, Della Greca, candidato nella lista dei Progressisti, non era rientrato nel novero degli eletti.