Proclamazione Consiglio comunale, Claudia Pecoraro (M5S): "Farò di tutto per essere la sentinella di legalità e trasparenza"

"Da qualche ora c’è stata la proclamazione ufficiale del nuovo consiglio comunale. Il Movimento 5 stelle per la prima volta sarà presente nell’assise comunale salernitana e si impegna a mantenere gli impegni presi con gli elettori durante la campagna elettorale: saremo una opposizione inflessibile tutta volta alla difesa del bene pubblico ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini salernitani". "Io non sarò lì dentro soltanto per le persone che mi hanno votata e hanno sostenuto la mia candidatura, ma voglio esserci per tutta la cittadinanza, con grande attenzione e sempre pronta a vigilare sulla trasparenza e sulla legalità delle procedure e degli atti che si attiveranno all’interno del consesso civico", dichiara la consigliera comunale Claudia Pecoraro.

"Farò di tutto per essere la sentinella di legalità e trasparenza all’interno di questa Consulta municipale, pur essendo sempre pronta al confronto con tutte e tutti, per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nel nostro programma elettorale".