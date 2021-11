Comune di Salerno, proclamati i consiglieri eletti. Il sindaco: "Avanti con determinazione e serenità"

Si è tenuta, questa mattina, la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale di Salerno. Dopo una lunga attesa, derivante dal riconteggio di tutte le schede nelle sezioni elettorali, oggi nel Salone dei Marmi si è svolta la cerimonia alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli.

Il commento

Nel suo corso del suo breve intervento, il primo cittadino ha rivolto “un ringraziamento doveroso e sentito alla commissione elettorale per aver svolto un lavoro abbastanza complicato per quantità ed impegno. Auguri ai nuovi ingressi e ai consiglieri riconfermati. Andremo avanti con grande determinazione e serenità. Sono certo che il nuovo consiglio comunale sarà in grado di rispondere alle esigenze della città".

I grillini

Tra le new entry nell'assise municipale i primi due consiglieri del Movimento Cinque Stelle Catello Lambiase e Claudia Pecoraro: "E’ con grande emozione che apprendo l’ufficialità della nomina a consigliere comunale: da oggi avrò la possibilità di rappresentare i cittadini salernitani che, con il loro voto, mi hanno affidato un compito così importante: portare le loro istanze nell’organo della massima espressione democratica di Salerno. Vivo questo compito come un grande onore - ha dichiarato Lambiase - ma allo stesso con grande senso di responsabilità: l’impegno che profondero’ nel portare a termine gli impegni presi in campagna elettorale sarà lo stesso che ha contraddistinto il mio percorso di vita ed il lavoro di medico. Lo perseguirò con la disciplina e l’onore che merita l’espletamento di ogni carica pubblica".