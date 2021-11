Consiglio comunale, strappo del Psi: "No a Loffredo presidente, si individui un altro progressista"

I socialisti ufficializzano il no all'ex assessore al commercio, indagato dalla Procura di Salerno per la vicenda relativa ai Mercatini di Natale, che, però, è il più votato della lista dei Progressisti. Gli altri due nomi in campo sono Mimmo De Maio ed Angelo Caramanno