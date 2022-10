Comune di Salerno, il sindaco valuta un cambio di assessori: ecco gli aspiranti

C’è aria di rimpasto al Comune di Salerno. Secondo indiscrezioni che circolano da giorni, il sindaco Vincenzo Napoli starebbe valutando, ovviamente d’intesa con il segreterio provinciale del Pd Enzo Luciano e il governatore De Luca, un cambiamento all’interno della Giunta Municipale.L’obiettivo, alla luce soprattutto dell’esito negativo delle elezioni del 25 settembre, sarebbe quello di dare un nuovo impulso di carattere politico all’azione amministrativa.

Il retroscena

I nomi in pole position per un posto in Giunta, sono sicuramente i consiglieri comunali Antonio Fiore e Rocco Galdi e sarebbe pronto a tornare in squadra anche l’attuale presidente del consiglio comunale Dario Loffredo. Così come l’ex vice sindaca e già deputata Eva Avossa e l’ex assessore al bilancio Luigi Della Greca. Ovviamente, per fare spazio a loro bisognerà “mandare via” qualcuno degli attuali assessori. I più blindati sarebbero Paola Adinolfi, Massimiliano Natelle e Claudio Tringali, mentre per gli altri si potrebbe aprire uno scenario diverso. Non resta, dunque, che attende le prossime mosse del primo cittadino per vedere se davvero la città potrà contare su una squadra rinnovata di assessori.