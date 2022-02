Comune di Scafati, Salvati si salva in extremis: respinta la sfiducia

Cristoforo Salvati è ancora sndaco di Scafati perchè la mozione di sfiducia, presentata e discussa in Consiglio Comunale, non è passata facendo registrare 11 voti a favore (uno in piu’ dei firmatari con Anna Conte che è passata all’opposizione) ed 11 voti contrari.

La questione politica

A salvare Salvati sono, però, state le astensioni dei due consiglieri comunali Attianese e Vaccaro. Adesso il Sindaco dovrà ridisegnare la Giunta Comunale, sapendo di avere un voto in meno rispetto a qualche settimana fa e tante aspettative da accontentare. La sua esperienza amministrativa, tra mille difficoltà, prosegue con una maggioranza sempre piu’ ridotta e con un clima di grande perplessità nei confronti suoi e dell’intera maggioranza.