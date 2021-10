Cambio in Giunta al Comune di Scafati: Arpaia si dimette, entra di Massa

Cambio nella Giunta Comunale di Scafati. Questa mattina il sindaco Cristoforo Salvati ha firmato il decreto di nomina di Alfonso Di Massa come nuovo componente della sua squadra amministrativa, in sostituzione dell’assessore dimissionario Alessandro Arpaia. A Di Massa, che è stato già componente della Giunta dal 10 settembre 2020 al 26 marzo 2021, sono state assegnate le stesse deleghe che erano state attribuite all’assessore Arpaia, ad eccezione della delega alla Sanità, e con aggiunta la delega all’Agricoltura.

“Intendo, prima di tutto, ribadire il mio grazie all’assessore uscente Arpaia per l’impegno e la dedizione assicurati in questi anni. Sul solco del suo lavoro proseguirà Alfonso Di Massa al quale rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo. Per l’amico Alfonso si tratta di un ritorno, che in tanti attendevamo. In questi mesi, nonostante non fosse più componente della Giunta, Alfonso Di Massa ha, infatti, continuato a garantire il suo prezioso contributo alla nostra Amministrazione, operando con impegno e determinazione in ambito civile e sociale. Proprio in virtù della sua operatività e determinazione Alfonso Di Massa saprà essere degno sostituto dell’assessore Arpaia, lavorando con costanza e dedizione nell’interesse di questa città”.