Comune di Serre, nominato il commissario: si torna al voto nella sezione 2

Dopo la decisione del Tar di far ritornare al voto i cittadini della sezione 2 di Serre, questa mattina il comune è stato commissariato dal Prefetto Francesco Russo che ha nominato il Viceprefetto Roberto Amentea.Si ritornerà al voto, per gli elettori della singola sezione, nei giorni 19 e 20 marzo 2023.

L'appello del sindaco uscente

A confermarlo, con un post su Facebook, il sindaco Antonio Opramolla: “Non si può non essere sereni e tranquilli quando si ha la coscienza pulita. Siamo certi che gli esiti delle urne premieranno, ancora una volta, il nostro lavoro che, in questi mesi, è stato incessante e finalizzato solo ed esclusivamente al bene di Serre e dei suoi abitanti. La mia speranza, condivisa con i consiglieri e gli assessori che ancora una volta mi accompagneranno, devo dire con piacere, in questa nuova sfida, è che la serenità che sta accompagnando noi possa essere condivisa da tutti i cittadini verso cui restiamo disponibili per ogni domanda e confronto”.