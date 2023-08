"Le parole pronunciate giovedì sera dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, in occasione del concerto di Lda, ci hanno lasciato alquanto sorpresi. Era un momento di festa, con un’artista nazionale, con gente non solo di Sarno e con la presenza di media che hanno dato attenzione alla nostra città. Ebbene il sindaco non ha trovato di meglio che scadere in una polemica domestica sterile e di cattivo gusto, facendo fare una bruttissima figura all'intera città". È quanto si legge nella nota del circolo locale di Forza Italia. Il primo cittadino avrebbe consigliato ai critici "una purga di olio di ricino".

La nota

"Siamo di fronte all'ennesimo indizio che testimonia lo stato confusionale in cui è caduto il nostro primo cittadino, stretto nella morsa delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, da un lato, e nelle tensioni interne alla maggioranza legate alla sua successione, dall'altro" si legge ancora. "Sarno - concludono i forzisti - ha bisogno di un sindaco nel pieno delle sue funzioni ma soprattutto non dilaniato dalle difficoltà sopracitate. Come detto in altre circostanze, il senso di responsabilità imporrebbe un deciso passo indietro per ridare la giusta serenità a tutto il territorio".