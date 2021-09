Condizione di vita delle persone LGBTI+: Enzo Napoli incontra il presidente di Arcigay

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuto questa mattina l'incontro tra il Presidente del Comitato Territoriale Arcigay Salerno Francesco Napoli ed il candidato sindaco Vincenzo Napoli. L'occasione è stata utile per un confronto nel merito delle questioni legate dalla condizione di vita delle persone LGBTI+ ed alle sfide da affrontare sul tema dei diritti e delle pari opportunità. Si è riconfermata l'attenzione e la vicinanza del candidato sindaco alle istanze della comunità e si è confermara la solida collaborazione di questi anni. Nella lealtà e umiltà di un sincero confronto, si sono evidenziate anche le criticità su cui il candidato Enzo Napoli si è impegnato ad un tempestivo intervento. Si è sottolineata l'urgenza di restituire dignità agli spazi associativi, l'istituzione di una Commissione Pari Opportunità o di una delega che abbia a disposizione strumenti amministrativi e risorse economiche atte a svolgere al meglio le proprie funzioni. Arcigay Salerno ha chiesto un tempestivo intervento nel contrasto all'omotransfobia con l'istituzione di uno sportello antidiscriminazione ed un tavolo tecnico Asl/Comune per il rafforzamento dei servizi sanitari a tutela della cittadinanza tutta e della comunità LGBTI+, su tutti il servizio INFORMAIDS e lo Sportello ASL dedicato all'accompagnamento delle persone Trans*.

Infine si è auspicato un significativo intervento nelle scuole del territorio comunale per l'educazione e la sensibilizzazione alle sane relazioni e per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza nei confronti delle persone LGBTI+. Il candidato sindaco ha quindi convintamente aderito alla piattaforma proposta dal Comitato Arcigay Salerno "A Far Salerno Comincia Tu". "Un incontro come sempre cordiale e franco quello con il sindaco uscente e candidato Enzo Napoli, al quale ci lega unità di intenti e di visione di una comunità più giusta e più inclusiva - ha detto Francesco Napoli, Presidente Arcigay Salerno. Abbiamo portato le nostre proposte al candidato sindaco e, con umiltà e trasparenza, abbiamo sottolineato il rammarico di non aver rilevato a nostro parere sufficiente coraggio nell'intervento sull'uso di linguaggi d'odio ed un certo clima di diffusione omertà e discriminazione nei confronti della comunità LGBTI+ cittadina - ha continuato Napoli. Sappiamo bene il sostegno che l'amministrazione ha dato alla nostra organizzazione ed alle manifestazioni che sono state possibili in questi anni anche grazie a questa collaborazione. Confidiamo che se eletto il candidato sindaco voglia continuare nel solco di un impegno concreto nella costruzione di strumenti di partecipazione, promozione e sensibilizzazione sul tema dei diritti e delle tutele, così come confidiamo nell'attivazione di percorsi di politiche attive per il lavoro dedicati alle donne vittime di violenza ed alle persone LGBTI+ altrettanto vittime di discriminazioni. Abbiamo bisogno di diffondere una cultura di linguaggi più inclusivi, a partire dalla macchina amministrativa, di sostenere campagne di comunicazione, di rafforzare e salvaguardare i servizi consultoriali, sanitari e sociosanitari dedicati alle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, transgender e intersex che vivono la nostra città. Abbiamo ribadito al primo cittadino uscente e candidato - ha concluso Napoli - l'evidenza che una città più inclusiva è anche una città che si apre ad una cultura europea, mediterranea e che diventa più credibile per il suo sviluppo turistico ed economico". Al termine il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dichiarato : "È stato un incontro cordiale e costruttivo finalizzato ad un'azione sinergica che costruisca e difenda la città di tutti e dei diritti. Con l'Arcigay condividiamo capacità d'ascolto, condivisione personale e collettiva, passione civile e democratica. A Salerno nessuno resta mai solo, a Salerno c'è sempre una mano tesa ed una rete di servizi e relazioni solidali. Una città a misura di persone, una comunità fiera della capacità d'includere tutti e ciascuno. Siamo pronti a supportare ed intensificare i servizi alla persona ed alle famiglie dell'Asl Salerno. Confermiamo con profonda convinzione l'adesione fattiva alla piattaforma "A far Salerno comincia tu".