Si insedia la Conferenza territoriale dei Picentini: ecco i componenti

Si è ufficialmente insediata la Conferenza Territoriale dei Picentini composta dai sindaci di: Giffoni Sei Casali con Francesco Munno, designato presidente dall’assemblea, Castiglione del Genovesi, con Carmine Siano (vice presidente); Acerno con Massimiliano Cuozzo; Giffoni Valle Piana con Antonio Giuliano; Montecorvino Rovella con Martino D’Onofrio; Olevano Sul Tusciano con Michele Ciliberti; San Cipriano Picentini con Sonia Alfano.

Le motivazioni

La Conferenza territoriale nasce in un'ottica di unione e collaborazione, tra i sindaci dei comuni dei Picentini che si sono riuniti con l'obiettivo di lavorare insieme per il benessere delle comunità che rappresentano. Questa sinergia tra amministrazioni locali permetterà di affrontare le sfide comuni e di sfruttare al meglio le opportunità che le istituzioni sovracomunali offrono: dalla Provincia di Salerno qui rappresentata dal sindaco Martino D’Onofrio, al Parco Regionale dei Monti Picentini rappresentato dal sindaco Massimiliano Cuozzo, alla Comunità Montana Monti Picentini e GAL Colline Salernitane rappresentati dal primo cittadino Antonio Giuliano, nonché ovviamente dalla Regione Campania.

La Conferenza dei Sindaci, che rappresenterà circa 50 mila abitanti, si riunirà periodicamente presso il Palazzo di Città di Giffoni Sei Casali, sarà un punto di riferimento per la pianificazione di servizi e azioni efficienti, per lo sviluppo di progetti che rispondano alle esigenze dei cittadini, mettendo da parte ogni forma di campanilismo. “Crediamo fortemente che solo attraverso una stretta collaborazione e una visione condivisa si possano raggiungere importanti traguardi che riguardano il bene collettivo di tutto il territorio Picentino”, affermano i componenti della conferenza territoriale dei sindaci.