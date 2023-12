Salerno, il congresso straordinario della Dc nomina segretario provinciale Giuseppina Crescenzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 06 dicembre 2023 si è svolto a Salerno il Congresso Provinciale straordinario della Democrazia Cristiana della provincia di Salerno che ha eletto il nuovo segretario l’avv. Giuseppina Crescenzo. “La Democrazia Cristiana riprende il suo cammino anche a Salerno nel segno – ha ricordato il Presidente del Congresso durante il suo discorso – dei valori fondanti del Partito che fu di Don Sturzo e De Gasperi, valori ed azioni ispirati al Cattolicesimo Democratico, al Civile e Costruttivo Centralismo Democratico ed alla Dottrina Sociale della Chiesa.” Il neo eletto Segretario ha sottolineato il suo costante impegno nel Partito della Democrazia Cristiana, il continuo impegno sociale e politico a favore degli abitanti della Provincia e si è dichiarata disponibile ad un serio confronto con tutte le forze politiche, per determinare le condizioni di una nuova stagione politica che metta al centro gli interessi dei cittadini. Ha concluso augurandosi che il coinvolgimento che ha spinto gli amici e le amiche a rilanciare la sfida della Democrazia Cristiana non sia finalizzato al proprio obiettivo personale di partecipare alle prossime ed imminenti elezioni nella speranza – ha detto - che “il passato sia servito da monito”. Alle donne si è rivolta poi la segretaria della sezione di Capaccio, Dott.ssa Filomena Laura Russo, invitandole ad una maggiore partecipazione alla vita politica affermando che, anche per le donne, la politica, insieme a lavoro e famiglia deve essere una priorità in linea con le esigenze dell'attuale contesto storico, sociale e politico. “Già in Europa, ricorda, diversamente dall'Italia, stiamo assistendo ad un'inversione di tendenza rispetto al passato. Le donne stanno occupando posti di massima responsabilità, infatti, la presidenza della Commissione Europea, della BCE, della Direzione della Procura Europea sono dirette da donne in linea con quella “politica al femminile”, di cui parlava Tina Anselmi, la prima Ministra della Repubblica Italiana della storia, peraltro Democratica Cristiana, capace di mettere al primo posto pace e dialogo.” Il congresso ha determinato un netto cambio di linea rispetto alla politica del centro destra e del centro sinistra, un nuovo schema che metta al centro gli interessi del paese e dei cittadini. Il Segretario Nazionale Avv. Antonio Cirillo