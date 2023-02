Coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, a Capaccio-Paestum anche il Ministro Sangiuliano

“Il Ministro Sangiuliano ci ha reso l’onore di essere al Parco Archeologico di Paestum. Un segnale di attenzione importante per il nostro territorio e per chi pensa come noi che nelle nostre radici ci sia il nostro futuro. Insieme al Vice Ministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, vogliamo scrivere una nuova pagina del protagonismo della provincia di Salerno". Lo ha detto il senatore Antonio Iannone, parlamentare di Fratelli d’Italia della provincia di Salerno.

Oggi, infatti, con la Direzione Regionale di Fratelli d’Italia, il Ministro Sangiuliano, il Vice Ministro Cirielli, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Sindaci, i Consiglieri Comunali dei Capoluoghi di provincia e i componenti della Direzione Nazionale campani. "Le potenzialità del nostro territorio sono rimaste inespresse per la miopia di una politica deluchiana che vuole lasciare in una condizione di dimensione nana le nostre migliori energie del territorio. Sappiamo che possiamo cambiare i destini dei territori del Sud con il Governo Meloni. Partiamo dalla cultura e dalle identità”, ha concluso Iannone.