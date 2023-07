Congresso di Fratelli d’Italia Pellezzano: Nicola Galdi eletto all’unanimità coordinatore

Il circolo territoriale Fratelli d’Italia Pellezzano ha tenuto ieri il congresso cittadino per l’elezione del coordinatore. L’appuntamento con tutti i tesserati di Pellezzano si è tenuto presso lo studio legale avvocati Berritto e Vitale in Via Luigi Cacciatore 36, allestito per l’occasione come seggio elettorale per il congresso cittadino di Fratelli d’Italia. Nicola Galdi è stato eletto all’unanimità coordinatore cittadino con gioia di tutti i soci intervenuti ed i vertici del partito presenti.

Il commento di Galdi: