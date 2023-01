Congresso Pd, le critiche di Landolfi: "Manca un'idea di partito, anche a livello regionale"

Si apre il dibattito nel Pd in vista del possibile rinnovo del vertice nazionale e regionale. Nicola Landolfi, già presidente dell’assemblea regionale del Partito Democratico - oggi, tra le altre cose, consigliere politico del presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri - interviene nel dibattito, tutt’ora in corso, all’interno del Pd della Campania in vista della celebrazione del congresso regionale.

L’analisi di Landolfi

“La discussione congressuale nel Pd non decolla - scrive su Facebook - Quelli che, sicuramente, affondano, se non si pone rimedio, sono i consensi. Si voterà nel Lazio e in Lombardia senza direzione e alleanze; senza nessuno che dica che dovremmo unire tutte le forze alternative al centro destra, per provare a vincere. Le cose semplici, non c’è più nessuno che le dice e le fa. Anche sul piano regionale, al di là dei formalismi e del toto-nomi, si avverte l’esigenza di una direzione, di un’idea precisa di partito. Visibile e in grado di proporre iniziativa politica. Di nuovo organizzato e, finalmente, motivato”.