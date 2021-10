Congresso Psi Nocera Inferiore: Sara Ascione eletta nuova segretaria cittadina

Si è svolto oggi, presso la biblioteca comunale di Nocera Inferiore, il congresso cittadino del Partito Socialista Italiano nocerino. Presenti all’assise il segretario provinciale del Psi, Silvano Del Duca, il coordinatore dell’Agro del partito Salvatore Bottone e il consigliere regionale socialista Andrea Volpe.

I commenti

“Ringrazio tutti i compagni per avermi sostenuto ed eletta alla guida del Psi Nocerino” ha dichiarato la neo segretaria del Psi Sara Ascione: “Questa elezione rappresenta un segnale di rinnovamento del partito e della politica nocerina. Ora bisogna concentrarsi sugli obiettivi programmatici, sulla organizzazione e strutturazione del gruppo dirigente cittadino. Mi impegnerò per sviluppare una azione politica che miri alla definizione di un percorso comune soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative”. “Il Psi salernitano vuole ripartire dall’Agro Nocerino sarnese e lo vuole fare proprio da Nocera Inferiore che il prossimo anno verrà chiamata a rinnovare l’amministrazione comunale” ha dichiarato il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio: “Abbiamo dato nuove gambe alle nostre idee, puntando sui giovani e sulle grandi esperienze che abbiamo nel nostro partito cittadino. La nuova Segretaria Cittadina, Sara Ascione, insieme al consigliere comunale Umberto Iannotti e a tutta la squadra che abbiamo messo in campo saranno determinanti per il ritorno al governo della città.”