Mercato San Severino: l'opposizione diserta il consiglio comunale

Hanno deciso all'unanimità di disertare il consiglio comunale, i gruppi consiliari di opposizione di Mercato San Severino, in occasione della discussione sull’approvazione del bilancio di previsione dell’ente.

La nota

"La continua e totale assenza di trasparenza negli atti amministrativi e l’arrogante chiusura ad ogni forma di confronto democratico negli organi istituzionali sostanzialmente paralizzati e ridotti ad appendice burocratica ci hanno costretti ad affidare, alla già dichiarata assenza in consiglio, valenza di forte atto politico di dissenso nei confronti di questa maggioranza al dichiarato fine di non voler politicamente legittimare, con la nostra presenza in consiglio, una scellerata azione amministrativa. - si legge nella nota a firma di Eliana Landi, Francesca Landi, Carmine Ansalone, Gerardo Figliamondi, Luigi Lupone e Giovanni Romano - Allo stesso tempo, tale atto politico è teso a stimolare la singola coscienza, spesso distratta dall’individuazione del nemico comune, mettendo ogni singolo consigliere di fronte ad un doveroso, serio, giudizio sulla proposta di bilancio da approvare e pertanto inevitabilmente di fronte alle loro personali responsabilità", hanno concluso i consiglieri.