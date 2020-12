Approvazione del bilancio ad Angri, i consiglieri di minoranza disertano l'assemblea

"La convocazione del consiglio comunale di oggi, per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2020, è l'ennesima riprova dell'incapacità di programmare e governare dell'amministrazione Ferraioli". Lo sottolineano i consiglieri comunali di minoranza Barba, D'Antonio, D'Auria, De Simone, Del Sorbo, Ferrara, Mauri, Milo e Russo di Angri che, attraverso una nota, annunciano che non presenzieranno al Consiglio Comunale dell'ultimo dell'anno.

Parlano i consiglieri

"Il bilancio di previsione è un documento in cui un ente programma le attivita' e i servizi nei tre anni di riferimento, specificando le entrate e le spese previste, sulla base delle necessita' e priorita' individuate dall'amministrazione. Tale documento di programmazione economica deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, l'amministrazione Ferraioli, invece, nell'ultimo giorno utile, tenta di approvare un bilancio di previsione per un anno che è gia' finito".

Come riferisce l'Ansa, i consiglieri di minoranza puntano il dito contro "l'aumento dell'IMU di un punto percentuale" che, sostengono, "ha determinato un aggravio della tassazione al netto della TASI all'incirca del 12%; contro "i continui prelievi dal fondo di riserva per incarichi esterni, l'assenza di programmazione dei servizi" e contro la questione parcheggi, esprimendo, in quest'ultimo caso, "perplessità" circa "gli equilibri dei flussi finanziari tra l'ente e la nuova concessionaria". "In questi mesi, a svegliare i nostri amministratori, - sottolineano i consiglieri - non è bastata la diffida ricevuta dalla prefettura di Salerno, e nemmeno il ricordo dello scioglimento del Consiglio causato dalla maggioranza di Ferraioli per la mancata approvazione del rendiconto di bilancio 2018. Si era troppo impegnati, a Palazzo, a fare campagna elettorale e campagna acquisti. E come succede da cinque anni a questa parte - concludono - a pagare i costi di questo comportamento irresponsabile e sciatto sono i cittadini di Angri".