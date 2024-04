Salerno, bilancio da correggere: giovedì 11 aprile si torna in consiglio comunale

Il consiglio comunale per correggere l’errore nel disavanzo in bilancio si terrà giovedì 11 aprile. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo che si è tenuta questo pomeriggio in Comune. Gli otto milioni disavanzo tecnico saranno colmati da una variazione di bilancio che andrà a riequilibrare il prospetto contabile. Un errore materiale, come ammesso anche dal sindaco Napoli ieri, che, qualora non fosse stato sanato, avrebbe potuto portare anche allo scioglimento del Comune.

I commenti

A margine della conferenza dei capigruppo ha parlato Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia: "Si è trattato di un errore grossolano. Ce ne sono anche altri, a dire il vero, ma quello che si va a correggere è quello più evidente. C’è una difficoltà palese nel far quadrare i conti. Vigileremo affinché l’amministrazione non faccia spese folli da finanziare con altri aumenti di tasse per i cittadini. Credo che qualcuno debba rendersi conto dell’inadeguatezza e lasci il ruolo che occupa”. Il consigliere di minoranza Dante Santoro si appella ai colleghi della maggioranza: “Si dimettano. Ridiamo la voce ai cittadini che, salvo un atto di autolesionismo di massa, dovrebbero votare un candidato sindaco alternativo all'attuale governo cittadino vergognoso.Ho sempre votato contro questo bilancio, perchè ho sempre detto che era un misto tra il Libro dei Sogni e una Cambiale vera e propria a carico di 132mila salernitani."