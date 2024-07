Salerno, convocato il consiglio comunale sul Bilancio: ecco i provvedimenti

Si terrà lunedì 29 luglio alle ore 9.30 il consiglio comunale all’interno del Salone dei Marmi di Palazzo di Città.

L'ordine del giorno

Saranno trattati i seguenti argomenti:



1. Approvazione verbale seduta del 13.06.2024.



2. Provvedimenti finanziari:



Variazione al Bilancio 2024-2026 – DGC n. 220 del 12.06.2024.



Variazione al Bilancio 2024-2026 – DGC n. 251 del 03.07.2024.



Ricognizione sulla verifica degli equilibri ed assestamento di Bilancio 2024-2026 – DGC n. 265 del 16/07/2024.



Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A – DGC n. 266 del 16/07/2024.



3. Linea ferroviaria dismessa Salerno – Salerno porto di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. già in diritto di superficie al Comune di Salerno – trasferimento in piena proprietà – provvedimenti.



4.Regolamento del servizio comunale di protezione civile – DGC n. 229 del 12.06.2024.



5. Rinnovamento e potenziamento linea TPL con autobus elettrici. Concessione di diritto di usufrutto– DGC n. 231 del 13.06.2024.



6. Approvazione dello schema di convenzione/accordo per lo svolgimento da parte del Comune di Salerno delle funzioni di stazione appaltante ausiliaria, su delega di altre stazioni appaltanti ausiliate, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 36/2023 - DGC n. 233 del 19/06/2024.