Consiglio comunale di Cava: slitta la seduta monotematica sul Covid-19, l'ira dell'opposizione

Dito puntato contro i tagli all'ospedale di Cava. I gruppi consiliari di Siamo Cavesi, Fratelli D’Italia, Forza Italia e La Fratellanza stigmatizzano la decisione della maggioranza di far slittare, ancora una volta, la convocazione del Consiglio comunale per una seduta monotematica dedicata all’emergenza Covid-19 e alla situazione dell’ospedale cittadino. Alla luce del moltiplicarsi dei casi di Covid 19 in città e dell’ulteriore depotenziamento della struttura sanitaria cavese, le forze di opposizione già l’11 novembre avevano chiesto la riunione del Consiglio Comunale per auspicare una risposta politica forte da parte della massima espressione istituzionale della città, precisando che la riunione, data l’importanza dell’argomento, avrebbe dovuto tenersi nell’aula consiliare e non da remoto.

La nota dei gruppi consiliari di La Fratellanza, Siamo Cavesi, Fratelli D’Italia e Forza Italia