Politici salernitani in aula: consiglio comunale in presenza, consiglio provinciale in streaming

Si terrà venerdì 30 aprile, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, il Consiglio Comunale, in seduta urgente: i riflettori verranno puntati anche sul regolamento del Canone unico patrimoniale. L'urgenza è dettata dalla scadenza perentoria al 30 aprile del termine di adozione del Regolamento. Per evitare assembramenti e rispettare le disposizioni anti Covid-19, potranno assistere trenta cittadini, che dovranno inviare una domanda all’indirizzo consigliocomunale@comune.salerno.it indicando le proprie generalità e un recapito telefonico. I primi trenta che ne faranno richiesta saranno ammessi. La mattina del Consiglio potranno accedere esibendo il proprio documento di riconoscimento all’ingresso di Palazzo di Città.

Intanto, il presidente di Palazzo Sant'Agostino ha annunciato il consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione, per il giorno 29 aprile, alle 12.

“Chiaramente ho confermato le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che il Consiglio non sarà aperto al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.”