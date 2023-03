Consiglio comunale, parla Loffredo: "È stato un disguido, mercoledì andrà tutto bene"

"Un disguido e nulla più". Questo il commento a caldo del presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo, dopo il mancato svolgimento della seduta in programma oggi per via dell'assenza del numero legale.

"Nessuna fibrillazione"

"C'è stato un disguido" ha confermato Loffredo. "Zitarosa - ha aggiunto - stava salendo. Galdi? Non lo so, non conosco i suoi movimenti. In ogni caso non c'è nessuna fibrillazione politica. Sono certo che mercoledì tutto andrà come deve andare".