Consiglio comunale a Salerno: omaggio commosso a Pisani e Ronca, chiesta intitolazione per Marta Naddei

La politica è spirito di servizio, la politica talvolta è anche agone, scontro, non sempre necessario. A Palazzo di Città, il presidente del Consiglio Comunale, Dario Loffredo, ha aperto la seduta invitando tutti ad un minuto di silenzio. Ricordo commosso di Antonio Pisani.

Il commento

"Bisogna ricordare un ragazzo che ha combattuto per un anno contro un male che lo ha sopraffatto - ha detto Loffredo -. A volte ci si lascia prendere anche nella politica, ci si arrabbia ma bisogna pensare che i valori sono altri". All'invito si è associata anche Paki Memoli, vice sindaco, chiedendo di poter ricordare "il dottore Ronca, un valido professionista, stimato da tutti, morto per una tragica fatalità".

L'omaggio a Marta Naddei

Paki Memoli, dopo averne già parlato con il sindaco, chiede di intitolare l'aula consiliare al piano superiore di Palazzo di Città alla giornalista Marta Naddei e di prevedere la cerimonia d'intitolazione l'8 marzo, in occasione della giornata delle donne.

I lavori

E' direttamente esecutivo il terzo punto all'ordine del giorno, trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli. A proposito del punto 4 - concessione di diritto di superficie nel sottosuolo di area di proprietà comunale per la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato di corso Garibaldi - si registra l'emendamento presentato dal consigliere Sorrentino: "Dare atto che l'area di intervento per la realizzazione nel sottosuolo di proprietà comunale di un parcheggio pertinenziale nel tratto di corso Garibaldi debba essere quella individuata con delibera di Consiglio Comunale numero 20 del 31 maggio 2013, cioè quella contenuta nell'area di ingombro di 2200 mq, nel tratto compreso dall'angolo di via Cilento all'angolo di via Conforti (BNL). Si chiede di stabilire che l'ufficio rifaccia il frazionamento delle particelle interessate e si chiede che l'intervento possa essere cantierato appena saranno terminati i lavori in superficie di piazza Cavour, così da evitare di avere nel centro città, sulle uniche direttrici di marcia, due cantieri aperti che procurerebbero enormi disagi alla viabilità". Si ritorna all'originale, area di 2200 mq. "Una tempesta in un bicchier d'acqua - commenta il consigliere Sorrentino - Votiamo un atto ad effetto confermativo della delibera di Consiglio Comunale già votata all'unanimità da tutti i consiglieri. Confermiamo quell'area di ingombro che prevedeva 2200 metri quadrati, nel tratto compreso tra via Cilento e via Conforti. Ci sembra ragionevole confermare, così da non intaccare l'asse viario principale. Potevano esserci disagi anche per l'eventuale spostamento della fontana di Ugo Marano". Ora tocca all'azienda fare valutazioni: " Questo non è prevedibile .- risponde Natella - non sappiamo se verrà anche fatto ricorso. Noi poniamo una condizione: l'intervento deve essere realizzato quando vengono terminati gli interventi superficiali dei parcheggi in piazza Cavour, altrimenti il traffico cittadino impazzirebbe. Si salvano la fontana del compianto artista Ugo Marano e la statua della Libertà che sono un simbolo della città e che non sarebbe possibile spostare altrove e ricostruire, anche perché non ci sono più materiali dell'epoca".

La protesta

Parchi cittadini e protesta dei lavoratori delle cooperative. Il tema caldo e il sit-in hanno fatto da sfondo al Consiglio Comunale. "Non parlerei di protesta - dice Massimiliano Natella, assessore alle Politiche Ambientali - perché i lavoratori sono in presidio ogni giorno, oggi in particolare con una presenza più nutrita. Chiedono le informazioni che noi diamo ogni giorno: i parchi cittadini li abbiamo riaperti per dare un servizio alla cittadinanza, che non c'entra con la questione del bando che sarà al più presto pubblicato. I lavoratori, per quanto riguarda la procedura in essere, avevano fatto notare tramite sindacati che c'era una anomalia su un allegato. E' stata sanata l'anomali ed è stato dato qualche giorno in più, secondo i termini di legge, per l'espletamento della gara. Sappiamo che la loro condizione, giorno dopo giorno, peggiora e ne siamo coscienti. Siamo vicini a loro e cerchiamo di lavorare in fretta per fare in modo che la clausola sociale consenta di tornare in fretta alle proprie occupazioni". Aprire i parchi è importante, così come la manutenzione. "L'attenzione sui parchi si sposta anche su questi temi - ancora Natella - a Mercatello c'è un progetto che prevede a breve la ristrutturazione di alcune strutture ormai ventennali che sono state divelte. Restituiremo alla città uno dei suoi polmoni verdi, che ha anche una collocazione strategica. L'amministrazione è concentrata sulla sicurezza degli spazi".