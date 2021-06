Consiglio comunale in sessione straordinaria a Nocera, previsto anche il giuramento dei nuovi vigili

La seduta si svolgerà in assenza di pubblico con la sola partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario generale e di coloro che sono chiamati al corretto svolgimento dei lavori

Convocato il 10 giugno in sessione straordinaria, il consiglio comunale di Nocera Inferiore, alle ore 10 presso l’aula consiliare.

Ecco i punti all’ Ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. Elio Borzi ed adempimenti conseguenti: surroga consigliere dimissionario.

2. “Piano di Zona Ambito S01_1 - Stabilizzazione personale precario “ Valutazioni e determinazioni. –

3. Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria - Approvazione.

4. Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione.

5. Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie - Approvazione.

6. Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie - Approvazione.

7. Regolamento Accertamento con adesione IMU e Tari - Approvazione.

8. Nomina Commissione locale per il paesaggio.



Prima di affrontare i punti, si procederà con il giuramento dei nuovi vigili urbani al Comando di Polizia Municipale. In considerazione delle misure di prevenzione a contrasto dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, la seduta si svolgerà in assenza di pubblico con la sola partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario generale e di coloro che sono chiamati al corretto svolgimento dei lavori.

Per assistere al consiglio

Per seguire i lavori in diretta streaming: Comune.nocera-inferiore.sa.it o sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Nocera Inferiore.