Consiglio comunale a Pagani: seduta a porte chiuse, ecco i temi

E' convocato per domani, martedì 9 febbraio, il consiglio comunale a Pagani, in seduta pubblica straordinaria alle ore 9 ed in eventuale seconda convocazione mercoledì 10 febbraio alle ore 10. La seduta sarà tenuta presso la sala Tommaso Maria Fusco dell’Auditorium a porte chiuse nel rispetto delle norme Covid-19.

I dettagli

Si discuterà dei seguenti punti all’ordine del giorno: approvazione verbali sedute precedenti; interpellanze e interrogazioni; ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20.d.LGS 19 agosto, numero 175: approvazione, presa d’atto del PEF 2020 validato dall’Eda Rifiuti Salerno e deliberazioni inerenti al differenziale da recuperare nel triennio 2021-2023; aggiornamento ed integrazione dei diritti di segreteria e tariffe per le pratiche urbanistico-edilizie relativi alle attività economiche quale necessario adempimento alla delibera di Consiglio comunale numero 62/2019 (dissesto finanziario); regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: approvazione; commissioni di controllo e garanzia.