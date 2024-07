Pontecagnano, convocato il consiglio comunale: dieci i punti all'ordine del giorno

Convocato il consiglio comunale a Pontecagnano Faiano. La seduta si terrà presso la Mediateca "Alda Merini" il 18 luglio a partire dalle ore 17.30.

L'ordine del giorno

1- Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano Faiano di beni confiscati alla criminalità organizzata trasferiti con decreto di destinazione ANBSC prot. n. 61364 del 21/09/2023. Confisca in danno di C.R. in via A. Conforti. Approvazione schema atto di costituzione servitù di passaggio;

2- Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 assunte dalla Giunta Comunale in via di urgenza con delibere n.102 del 16/05/2024 e n.119 del 06/06/2024 - ratifica ex art.175 comma 4 d.lgs.n.267/2000;

3- Salvaguardia equilibri di bilancio ex art.193 d. lgs. n.267/2000 e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024/2026 - Stato attuazione programmi 2024 - Provvedimenti inerenti il disavanzo di amministrazione interamente recuperato;

4- Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 lett. a) d. lgs. 267/2000 - sentenze esecutive;

5-Approvazione schema di transazione relativo al giudizio promosso dall’arch. Angelo Verderosa c/ Comune di Pontecagnano Faiano Rg. 9400/21 pendente davanti al Tribunale di Salerno;

6- Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti - PEF pluriennale per il biennio 2024-2025 – Conferma tariffe TARI 2024;

7- Approvazione modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e relativo elenco annuale 2024 adottate con delibere di Giunta Comunale n.89 del 09/05/2024, n.117 del 06/06/2024 e n.130 del 27/06/2024;

8- Approvazione modifiche al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026 adottate con delibere di Giunta Comunale n.116 del 06/06/2024 e n.140 del 04/07/2024;

9- Azienda Speciale Multiservizi Pontecagnano Faiano - approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023;

10- Azienda Speciale Multiservizi Pontecagnano Faiano: approvazione della relazione ex art. 14 D. Lgs. 201/2022 e provvedimenti inerenti e conseguenti;