I candidati di “Voto lbero & Libertà di voto”: "Subito la proclamazione del nuovo consiglio comunale"

Auspicano una veloce definizione delle procedure per la proclamazione del nuovo Consiglio comunale, i candidati alle scorse elezioni amministrative per il Comune di Salerno che hanno preso parte al dibattito “Voto lbero & Libertà di voto”. L’urgenza di insediare il Consiglio di Città, che è anche organo di controllo della vita amministrativa cittadina, si rende attuale a maggior ragione a seguito delle inchieste giudiziarie in corso, che pure paiono compromettere la credibilità di taluni esponenti della vita pubblica cittadina, ma che non devono intaccare quella delle Istituzioni, presidio di democrazia a servizio dei cittadini.

La nota di Leonardo Gallo, Pietro Damiano Stasi, Antonio D’Alessio, Catello Lambiase, Claudia Pecoraro, Corrado Naddeo, Elisabetta Barone, Maurizio Basso, Alfonso Siano, Antonella Ambruso, Fabio Mammone, Carmine Salzano, Gianluca De Martino, Annamaria Valletta, Piero Colella: