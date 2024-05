Convocato il consiglio comunale di Roccapiemonte per il 22 maggio alle ore 10:00, presso la sala delle adunanze consiliari.

L'ordine del giorno

Uno dei temi centrali sarà l'approvazione del rendiconto relativo alla gestione finanziaria del 2023. Al vaglio dell'assise anche le variazioni al bilancio di previsione triennale per il periodo 2024-2026. Un altro punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del regolamento per l'istituzione del servizio "Nonno Vigile", che sarà un nuovo progetto volto a migliorare la sicurezza nelle vicinanze delle scuole. Sarà esaminato e approvato un nuovo regolamento per il corpo di polizia municipale, con l'obiettivo di aggiornarne le funzioni e le competenze. Inoltre, il Consiglio prenderà atto del piano economico finanziario relativo alla TARI per l'anno 2024, e procederà con l'approvazione delle nuove tariffe Tari per lo stesso anno. Infine, verrà riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.