Consiglio Comunale, le decisioni sull'ex Tribunale e gli altri punti

L'ex Tribunale manterrà una destinazione d'uso pubblico: lo ha deciso il consiglio comunale di Salerno, stamattina, per preservare questo patrimonio storico ed urbanistico della nostra comunità.

I punti approvati

Circa la pandemia, l'assise sta pensando a un’onoreficenza per chi si è speso per la lotta al Covid e, infine, è stata approvata all’unanimità la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, l'attivista e studente privato della sua libertà in Egitto.