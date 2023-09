Convocato il consiglio comunale a Salerno: si discuterà anche dei lavori al Vestuti e della mensa scolastica

Convocato il Consiglio Comunale, per il giorno 28 settembre, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, per l'approvazione di vari provvedimenti finanziari, oltre che del “Regolamento del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile”, per la proposta di Project Financing di “riqualificazione urbana ed edilizia del contenitore storico Stadio Vestuti”.

E, ancora, per la proposta di Project Financing del “nuovo cimitero in area prossima al confine con S. Mango Piemonte” e per la modifica al regolamento del Servizio di Refezione scolastica.