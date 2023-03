Consiglio comunale di Salerno: Pecoraro interviene sul caso Forum dei Giovani, Tommasetti sul Fusandola

Oggi in commissione Statuto e Regolamenti ho chiesto di calendarizzare discussione e votazione dei regolamenti sul Forum dei Giovani e sul Question Time. La risposta lapidaria della Presidente Siano è stata che se ne potrà anche discutere e metterla a votazione, ma la linea politica della maggioranza non converge verso la loro adozione. Nello specifico per il Forum dei Giovani è stato precisato che lo stesso risulterebbe inutile in quanto le attività che andrebbe a svolgere sarebbero il duplicato e la ripetizione di quelle già trattate dall’InformaGiovani. Tale presa di posizione politica, oltre che lasciare estremamente amareggiat? per il contegno dimostrato nei confronti dei Giovani e delle Giovani di questa Città, si poggia su un errore grossolano quanto grave. Sfugge, probabilmente (?), all’Amministrazione che Forum dei Giovani e InformaGiovani sono cose profondamente diverse che perseguono obiettivi diversificati tra loro. Il Forum dei Giovani, infatti, è un Organismo comunale di partecipazione democratica in materia di politiche giovanili a carattere elettivo, composto da ragazzi e ragazze del territorio e con lo scopo di essere parte attiva della comunità con proposte, progetti, iniziative e suggerimenti da condividere con l’Amministrazione.

Lo ha denunciato la consigliera comunale di Salerno, Claudio Pecoraro. "Altro l’InformaGiovani, che seppur lodevole iniziativa, ha il solo scopo di essere un punto di Informazione per i giovani tra i 17 e i 35 anni, rispetto alle iniziative e ai progetti già esistenti sulla Città. La differenza è intuitiva. V’è da chiedersi perché l’Amministrazione dimostra sempre e costantemente paura di aprirsi verso la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine. Perché frappone sempre impedimenti e muri tra amministrazione della cosa pubblica e cittadinanza. La partecipazione attiva della cittadinanza è la base della democrazia e del buon governo dei territori, solo “l’orecchio a terra” consente a chi amministra di programmare le proprie attività sulla base dei bisogni reali della cittadinanza. O forse, questa Amministrazione ha interesse solo a soddisfare i propri interessi personali, senza la seccatura di dover ascoltare, raccogliere, discutere, condividere. Mi chiedo, quindi, viste le parole della consigliera Siano, se v’è stata una riunione di maggioranza nella quale si è discusso della richiamata linea politica, perché se non si vuole trasparenza verso la cittadinanza, quella trasparenza la pretendo come membro delle istituzioni politiche di questa Città. Il Forum dei Giovani ed il Question Time dovranno essere discussi in Consiglio Comunale, e lo saranno, attraverso una mozione che presenteremo come opposizioni, e allora la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità politica di negare alla Cittadinanza il diritto alla partecipazione attiva", ha concluso.

L'intervento

Intanto, il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti interviene all’indomani del Consiglio comunale di Salerno in cui si è discusso del rischio esondazione e che ha visto quattro esponenti della maggioranza scegliere la via dell’astensione sulla mozione presentata dall’opposizione. “Sul Fusandola il fronte De Luca è ormai a pezzi e intanto le risposte non arrivano -osserva Tommasetti - L’ulteriore segnale di uno sfaldamento di cui avevamo già avuto le avvisaglie a inizio settimana, quando in Consiglio non si era raggiunto il numero legale proprio per l’assenza degli esponenti di maggioranza. Ma a lasciare perplessi sono l’inerzia e le risposte evasive su una questione che attiene alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini”. Netta la presa di posizione di Tommasetti sulle motivazioni dell’amministrazione: “Preoccupazioni legittime vengono scambiate per un procurato allarme. Per quanto mi riguarda continuerò a invocare risposte su una questione che vede chiare responsabilità di De Luca, da governatore ed ex sindaco. Intanto prendiamo atto delle crepe in maggioranza, dove qualcuno inizia, pur con ritardo, a defilarsi”, ha concluso.