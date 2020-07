Salerno, prenotazione obbligatoria per assistere al consiglio comunale

E’ in programma per lunedì 27 luglio, alle 9.30, il consiglio comunale a Salerno. Soltanto che per evitare assembramenti e rispettare le disposizioni anti Covid-19, vi potranno assistere trenta cittadini, i quali, però, dovranno inviare una domanda all’indirizzo consigliocomunale@comune.salerno.it, indicando le proprie generalità e un recapito telefonico. I primi trenta che ne faranno richiesta saranno ammessi. La mattina del 27 luglio potranno accedere esibendo il proprio documento di riconoscimento all’ingresso di Palazzo di Città.

La proposta

Intanto il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota ha proposto la diretta streaming, in modalità web sul sito istituzionale, dell’assise municipale per “consentire ai cittadini di Salerno di partecipare alle decisione dei loro rappresentanti istituzionali”.