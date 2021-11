Consiglio Comunale: Loffredo eletto presidente alla seconda votazione, Pecoraro vice

E' terminata a Palazzo di Città la votazione per l'elezione del presidente del Consiglio Comunale di Salerno. E' stato eletto Dario Loffredo, il candidato al Consiglio più votato nell'ultima tornata elettorale. C'è stato bisogno di doppia votazione per eleggerlo.

Le schermaglie

C'è stato bisogno di due votazioni (alla prima non c'era la maggioranza sufficiente per eleggere il presidente) per consegnare la presidenza a Dario Loffredo. L'esito è stato 8 schede bianche (l'opposizione ha votato Claudia Pecoraro del M5S) e tre a Tonia Willburger (probabilmente il gruppo del Psi che aveva proposto un nome alternativo a Loffredo). Nella seconda votazione, invece, confermati 8 voti per Pecoraro, 19 per Loffredo e una scheda bianca, dunque vi è un "franco tiratore" nella maggioranza che anche alla seconda votazione non ha votato Loffredo. La vice presidenza è stata affidata a Pecoraro con 10 voti: 8 dell'opposizione presenti (mancano Dante Santoro e Mimmo Ventura) più 2 della maggioranza.