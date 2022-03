Convocato il consiglio comunale di Salerno: riflettori puntati sulla guerra e sulla gestione del verde pubblico

E' stato convocato il consiglio comunale di Salerno, per l'8 marzo, alle ore 9.30. Tra i punti che saranno trattati, quello su Ucraina-Russia perché cessino le armi e prevalga il dialogo e l'accorpamento e affidamento della gestione dell'intero verde pubblico cittadino, in ogni sua connotazione, ad un unico soggetto esterno mediante relativa gara di appalto, o a società partecipata, con un affidamento in house. Tale discussione è stata presentata da 10 consiglieri comunali.

Come partecipare

Il Salone dei Marmi sarà allestito nella stretta osservanza della normativa anti-Covid per impedire ogni eventuale diffusione del contagio. Per evitare assembramenti e rispettare le disposizioni anti Covid-19, potranno assistere trenta cittadini i quali dovranno inviare una domanda all’indirizzo consigliocomunale@comune.salerno.it, indicando le proprie generalità e un recapito telefonico. I primi trenta che ne faranno richiesta saranno ammessi. I richiedenti potranno accedere esibendo il proprio documento di riconoscimento e green pass all’ingresso di Palazzo di Città.