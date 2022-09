Insulti, cori e petardi al consiglio comunale di Scafati. Salvati: "Intervenga il Prefetto"

Momenti di tensione, ieri sera, durante il consiglio comunale di Scafati dove si è respirato un clima di violenza sfociato in insulti, cori, lancio di petardi e schiamazzi da parte di un gruppo di tifosi della Scafatese calcio, di associazioni e militanti di partiti legati a consiglieri di minoranza.

Lo sfogo del sindaco

A raccontarlo, sui social, è direttamente il sindaco Cristoforo Salvati: “L'impressione che abbiamo avuto è che fosse tutto organizzato per contestare me e la mia maggioranza facendo passare in secondo piano il voto contrario al bilancio. Noi abbiamo fatto la nostra parte e coerentemente abbiamo garantito i 12 voti favorevoli della maggioranza da me guidata”. A votare a favore i consiglieri Ida Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Espedito Fontana, Emilio Cirillo, Giovanna Cavallaro, Giovanni Bottone, Pietro Carella, Domenico Acunzo, Luca Maranca, Mario Santocchio e quello del sindaco Salvati che, però, sono stati insufficienti ad approvare il bilancio previsionale che richiedeva 13 voti favorevoli. Oggi Salvati chiederà un incontro urgente al Prefetto di Salerno Francesco Russo “per rappresentare la gravità della situazione in un comune già sciolto per due volte per infiltrazione mafiosa. Non ci lasceremo intimidire e continueremo a lavorare fino all'ultimo giorno convinti della bontà del nostro operato. Ringrazio I carabinieri della tenenza di Scafati per aver evitato il peggio. Sì al confronto democratico, No alla violenza”.

Le critiche di Aliberti

L'ex sindaco Pasquale Aliberti si scaglia nuovamente contro l'amministrazione Salvati. Scrive sui social: "L’ennesimo consiglio comunale che non produce nulla.. un bilancio che non passa.. una maggioranza inesistente.. un sindaco attaccato alla poltrona che gioca come i bambini con le giostre al Luna Park.. assessori che salgono ed altri che scendono.. una città che sprofonda davanti a luride promesse.. unico obiettivo esasperare gli scafatesi creando un clima ditensione con manifesti istituzionali che diventano spot elettorali.. chiara strategia perintimorire i consiglieri comunali che non hanno votato il bilancio.. peccato che tutti hanno girato la faccia dall’altra parte davanti alla cattiveria e alla violenza politica di Fratelli d’Italia qui a Scafati.. ma c’è un comune d’Italia dove a settembre si continua ad amministrare senza maggioranza e senza l’approvazione del bilancio dell’anno 2022? Ho fatto una ricerca.. non esiste… spettacolo indegno".