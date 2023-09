Via libera alle variazioni di bilancio, l'allarme della minoranza: "Salerno è sull'orlo del default"

Via libera del consiglio comunale alle variazioni di bilancio ed al bilancio consolidato dell’esercizio 2022. Per quel che concerne le prime si tratta di entrate da finanziamenti o mutui da contrarre per alcuni lavori da effettuare sul territorio, come la messa in sicurezza della pista ciclabile del lungomare, il prolungamento di piazza della Concordia e la manutenzione delle scuole e dello stadio Arechi. I provvedimenti sono passati con 21 voti favorevoli e 6 contrari.

Gli interventi

Critico il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano: "Il risultato economico del 2022 è di 80 milioni di utili in meno rispetto all'esercizio precedente, sintomo della grande difficoltà. Mentre continuiamo a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, abbiamo i conti che peggiorano sempre di più. E non possiamo appellarci alla diminuzione dei trasferimenti. Questo è un disastro economico e finanziario, siamo sull'orlo di un default". Voto contrario anche da Elisabetta Barone: "Numerosi profili di criticità. Situazione difficile". Al termine della votazione si è anche registrato un piccolo siparietto fra il presidente del consiglio comunale Loffredo e l'assessore al Bilancio Adinolfi sulla mancata replica ai rilievi dell'opposizione da parte di quest'ultima. "Ho chiesto la parola ma lei non me l'ha data" ha sottolineato Adinolfi. Chiarita la querelle, Adinolfi ha replicato successivamente: "Parlare di buchi da 32 milioni non è corretto e fornisce informazioni false ai cittadini".

I progetti mai partiti

Approvata anche la revoca dei project financing di riqualificazione dello stadio Vestuti e del cimitero in un'area prossima al confine con il Comune di San Mango. I progetti, infatti, sono stati presentati ma l'iter non è mai partito. "Il notevole lasso di tempo trascorso ha inciso su una valutazione di realizzabilità dell’intervento in quanto sono in maniera significativa mutate le esigenze sociali e gli stessi programmi dell’amministrazione" si legge nelle delibere di giunta portate in consiglio ed approvate all'unanimità.