Convocato il consiglio provinciale, 29 punti all'ordine del giorno

Convocato per venerdì 15 dicembre alle ore 13 il consiglio provinciale. Ben 29 i punti all’ordine del giorno. Fra questi numerosi debiti fuori bilancio (55 in tutto, accorpati in vari punti), l’approvazione del piano triennale opere pubbliche e della terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025. A chiudere il cerchio la ricognizione degli immobili di proprietà dell’ente e l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.