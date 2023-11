Consiglio provinciale: sotto i riflettori anche il Masterplan Litorale Salerno Sud

Si è tenuto oggi, a Palazzo Sant’Agostino, il Consiglio provinciale che, fra i punti all’ordine del giorno, ha preso atto dell’approvazione del progetto definitivo del Masterplan Litorale Salerno Sud e dell’approvazione della convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000.

“Parliamo di un progetto - ha detto il presidente della Provincia Franco Alfieri - finanziato per una prima tranche a valere sull’Asse Strategico 5.1 del POR FESR 2021/27 per 20 milioni di euro, che riguarda i Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Agropoli e Castellabate. La Provincia di Salerno in quanto Ente capofila funge da snodo fondamentale tra la più generale funzione programmatoria regionale e il ruolo essenziale dei Comuni. Il nostro è un percorso virtuoso e un modello di governance che permetterà al Masterplan di cogliere la grande occasione di sviluppo che merita il nostro straordinario territorio", ha concluso.