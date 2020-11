Consiglio provinciale e viabilità: Strianese fissa appuntamenti e interventi

Il prossimo Consiglio provinciale è stato convocato il 30 novembre, alle ore 11. “Ho ritenuto – dichiara il Presidente Michele Strianese - dover confermare le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari ed è bene sottolineare che la seduta del Consiglio non sarà aperta al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming". Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UC2RPN_lYWkwMRjao0XPURNw



Viabilità

Proseguono gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale ricadenti nel comune di Roccapiemonte sulla SP 107 per l’ammontare complessivo di euro 41.727,05. “I lavori - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - stanno per essere ultimati. Sono stati effettuati interventi di risagomatura e rinforzo del piano viario, in particolare di consolidamento per contrastare la formazione di buche. Ora si sta proseguendo con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I cantieri nei nostri territori sono fondamentali non solo per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”