Condanna definitiva per tentata concussione all'Asi, Canfora: "Non sono un criminale". Ma FdI lo attacca

Negli ultimi giorni sono state pubblicate le motivazioni per le uali la Corte di Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a due anni di reclusione (pena sospesa) per l’attuale sindaco di Sarno ed ex presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora (Pd). Un anno e 4 mesi, invece, per l’ex direttore generale dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino Bruno Di Nesta, ora al vertice dell’Eda Rifiuti.

L'inchiesta

La vicenda è quella relativa alla “tentata concussione” e, in particolare, alle pressioni di Canfora e di Di Nesta sul Cda del Consorzio Asi Salerno. I fatti risalgono al 2013 quando – secondo le accuse – i due avrebbero tentato di obbligare l’avvocato Gianluigi Cassandra (all’epoca presidente del Consorzio) a sospendere o revocare i membri del CdA di una partecipata del Consorzio. Secondo quanto emerso anche in Corte d’Appello, Cassandra ricevette una serie di telefonate da Di Nesta, una delle quali fatta proprio dagli uffici della Provincia. Durante una di queste intervenne anche Canfora, il quale avrebbe intimato a Cassandra di revocare o sospendere le nomine relative ai membri del collegio sindacale del “Centro Gestione servizi” paventando, in caso contrario, conseguenze. Lo stesso avrebbe fatto Di Nesta. Ma Cassandra andò avanti disponendo le nomine e da quel momento è iniziata una querelle giudiziaria, partita da una formale denuncia ricca di elementi (tra cui sms) presentata dallo stesso Cassandra in Procura, che si è conclusa con la conferma della condanna in Cassazione.

La difesa di Canfora:

Leggendo le motivazioni, risulta ancora più evidente che la condanna si basa su dichiarazioni della cosiddetta parte offesa, che erano state ritenute non affidabili dal Procuratore generale della Corte di Cassazione. I giudici giudicanti, però, hanno avuto altro parere. Sono e mi riterrò sempre innocente. Non ho compiuto alcun crimine, la pena comminata è stata sospesa, alla luce della mia condotta incensurata in tutti questi anni. Mi atterrò scrupolosamente a quanto dicono le leggi, a testa alta; sono lo stesso uomo che ha salvato cinque persone in mare, il medico che ha salvato centinaia di pazienti, il Sindaco che si è preso cura di questa città per 10 anni. Il motivo è che non sapendo come battermi nelle urne, cercano di eliminarmi in altri modi. Io sono un uomo, un marito, un padre, un nonno, un medico ed un Sindaco, non sono un criminale.

La reazione

Dopo il consigliere regionale Aurelio Tommasetti (Lega), interviene anche il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Dal Pd un silenzio ingiustificabile: nessuno che abbia il coraggio di intervenire chiedendo a Canfora di dimettersi. Come già denunciavo in quegli anni che seguivano il 2014, la gestione del PD era tutta improntata a illeciti al fine di conseguire incarichi per uomini di De Luca. Una vergogna che meriterebbe scuse e l’immediata uscita di scena”. Il deputato Edmondo Cirielli: "Sono un garantista vero ma, francamente, un sindaco di una città condannato in via definitiva a due anni di galera per tentata concussione che resta al suo posto come se nulla fosse avvenuto, è un pugno nell'occhio di chi intende la politica come impegno e dovere civico. La concussione è il reato più odioso, perché è una sorta di estorsione commessa da un pubblico ufficiale. Dalla Schlein e dal Pd un assordante silenzio sulla vicenda del pregiudicato Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora; silenzio che stride con la chiassosa sceneggiata che fu montata dallo stesso Partito Democratico in occasione della vicenda Montaruli, nella forma e nella sostanza meno grave, che con senso civico rassegnò le dimissioni da sottosegretario. Gli uomini di De Luca, che in maniera evidente influenza ancora le scelte del Pd nazionale, inoltre, inscenarono attacchi immondi durante gli anni della mia amministrazione della Provincia di Salerno, per vicende giudiziarie, con tanto di plateali e dolorosi arresti, finite tutte nel nulla, durante, è bene ricordarlo, la reggenza dell’allora Procuratore della Repubblica, oggi euro deputato del Pd e fido di De Luca, Francesco Roberti. Il silenzio del Pd e della Schlein sulla vicenda del pregiudicato Canfora è vergognoso".