Informazioni mancanti sul sito del Consorzio ASI: interrogazione di Celano al Comune

Il sottoscritto, Roberto Celano, Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE:

- il comune di Salerno è Ente aderente al Consorzio ASI;

- ai sensi del D.Lgs. n. 33/613, come modificato dal D.Lgs 97/2016, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, tra gli altri, i dati dei titolari di incarichi politici di indirizzo politico ed i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza;

- dalla consultazione del sito del Consorzio ASI si evince che, nella sezione “Trasparenza”, alle voci “Consulenti e collaboratori”, “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, “pagamenti” compare la dicitura “sezione priva di contenuto”, nel mentre l’ultimo bilancio pubblicato risale al 2019;

- anche altre voci appaiono non aggiornate e prive di qualunque contenuto;

- tale omissione comporta una palese violazione di legge e non consente a chi fosse interessato di consultare le voci succitate, in sfregio di qualsivoglia esigenza di trasparenza;

- l’Amministrazione di Salerno, quale aderente al Consorzio, avrebbe il dovere di intervenire per sollecitare ad horas l’aggiornamento del sito con l’inserimento di tutti i dati da pubblicare obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente;

- le suddette omissioni impongono a chi ha ruoli di controllo sulle amministrazioni partecipate al Consorzio di rivolgersi alle stesse per acquisire informazioni che, altrimenti, avrebbero potuto apprendere dal sito dell’Ente partecipato.

TANTO PREMESSO

Chiede per sapere

- se l’Amministrazione intenda intervenire ad horas al fine di chiedere al Consorzio ASI di aggiornare immediatamente il sito, pubblicando tutte le informazioni richieste dall’esigenza di trasparenza e dalle normative vigenti;

Chiede, altresì, di AVERE

- l’elenco dei collaboratori, dei consulenti e di eventuali componenti esterni di commissioni di gara, a qualunque titolo ed in qualunque ruolo nominati dall’ASI, dal 01/01/2020 ad oggi, con il relativo compenso previsto.