/ Paestum

Consorzio Bonifica di Paestum: dopo i ricorsi, Ciuccio si autosospende dalla carica esecutiva

L'’ente, al fine di valutare il corretto iter procedimentale da porre in essere in ragione della sospensione del presidente pro tempore, ha inteso assumere un parere pro veritate da un avvocato esperto in Diritto Amministrativo