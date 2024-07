Consorzio Farmaceutico, perdita di undici milioni: Celano (Fi) scrive alla Corte dei Conti

Il Capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha inviato una nota alla Corte dei Conti esprimendo forte preoccupazione per le condizioni economico-finanziarie del Consorzio Farmaceutico Intercomunale (CFI) di Salerno. La nota evidenzia criticità nei risultati di gestione e nei documenti contabili, che hanno portato i Revisori dei Conti a dimettersi dopo soli quattro mesi dalla loro nomina. "Poiché all’atto del loro insediamento non risultava ancora approvato il Bilancio di esercizio relativo all’anno 2022, appare senz’altro lecito presumere che insormontabili contrasti di ordine tecnico-contabile abbiano potuto spingere i Professionisti a esprimere riserve sul documento predisposto dagli Amministratori, prima formulando rilievi e, poi, addirittura assumendo la decisione di rinunciare all’incarico" ha dichiarato Celano.

Il caso

Il 18 marzo 2024, il CdA del CFI ha inviato agli Enti consorziati una nota richiedendo l’indicazione dei componenti del Collegio dei Revisori per trasmettere lo schema di Bilancio 2022. La situazione contabile ufficiale dell’esercizio 2022 mostrava una perdita di oltre 11 milioni di euro, derivante dalla cancellazione di crediti mai riconosciuti dai Comuni consorziati. "E’ evidente, infatti, che i suddetti Crediti possono quantificarsi con certezza, emergere ed iscriversi tra le Attività del Consorzio solo all’atto del recesso di un consorziato e che, in detta circostanza, quest’ultimo è tenuto a registrarlo come Debito nei suoi confronti" ha aggiunto il Capogruppo. Dopo le dimissioni dei Revisori, l’Assemblea dei Soci ha nominato un nuovo Collegio e ha approvato i bilanci 2022 e 2023. Celano evidenzia come il bilancio 2022, inizialmente presentato con una perdita di oltre 11 milioni di euro, sia stato chiuso con un utile reinserendo i crediti per ‘Fair value’ tra le attività. "Appare eclatante che il bilancio 2022, per il quale era stata protocollata una Situazione Contabile con una perdita di oltre 11.300.000,00, si sia poi chiuso ed approvato con un Utile di qualche centinaio di euro. Dalla lettura del prospetto, si rileva che, ‘per riportare’ il Consorzio in utile, è stato sufficiente reinserire i Crediti per ‘Fair value’ tra le voci dell’Attivo annullando la corretta impostazione seguita nella Situazione Contabile protocollata il 18/03/2024" ha sottolineato Celano. Il Comune di Salerno, con una partecipazione del 33,33% nel CFI, è stato criticato per la mancanza di controllo sulla gestione del Consorzio. Durante una recente audizione in Commissione Trasparenza, è emerso che l’Amministrazione Comunale non partecipa attivamente alla gestione del Consorzio da anni. "Il Dirigente del Settore Ragioneria ha sottolineato che l’Amministrazione non è tenuta ad esercitare il controllo analogo sul Consorzio. ‘Tali posizioni’, a parere del sottoscritto, non deresponsabilizzano di certo l’Amministrazione che, ancor più, dimostra negligenza e sembra derogare al dovere di curare l’interesse della comunità rappresentata" ha affermato Celano. Celano ha richiesto alla Corte dei Conti un attento esame della gestione del CFI, delle scritture contabili e dei bilanci approvati negli ultimi anni. Inoltre, ha invitato a indagare sulle motivazioni e responsabilità dell’apparente negligenza del Comune nell’esercitare l’attività di indirizzo e controllo di competenza. "Per quanto evidenziato, si ritiene che la gestione del CFI, le scritture contabili e i Bilanci approvati negli ultimi anni siano da sottoporre ad attento esame e che siano egualmente da approfondire le motivazioni e le responsabilità dell’apparente negligenza del Comune relativamente all’attività di indirizzo e di controllo di competenza" ha concluso Celano.