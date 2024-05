Salerno, conto consuntivo ancora non approvato dalla giunta: "Comune ad un passo dallo scioglimento"

"Alla data di scadenza di approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2023, lo schema di rendiconto non risulta ancora neppure approvato dalla Giunta Municipale". Lo dice il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Roberto Celano. "Si rammenta - sottolinea Celano - che l'art.141 del TUEL dispone che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio". "È superfluo evidenziare - continua il capogruppo forzista - che la mancata approvazione perfino da parte dell'organo esecutivo nei termini di legge del rendiconto del Comune dimostra con chiarezza le difficoltà economiche e finanziarie dell'Ente. Il Prefetto di Salerno intervenga immediatamente per nominare un commissario ad acta che sostituisca la Giunta inadempiente nella funzione in questione. Appare sempre più necessario un intervento ispettivo del MEF sui 'dissestati' conti del Comune di Salerno".

Bicchielli (NM): "Comune di Salerno ad un passo dallo scioglimento"

"L’amministrazione comunale di Salerno sempre più in difficoltà, una crisi finanziaria senza precedenti che ha reso impossibile l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2023. Ora, non ci sono alternative: il Prefetto dovrà nominare un commissario ma sarebbe opportuno, da parte del sindaco Napoli, un atto di responsabilità". Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati dopo la denuncia del consigliere di Forza Italia Roberto Celano sulla mancata approvazione del Conto consuntivo 2023. Stando a quanto prevede l’articolo 141 del Tuel, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato (lo scorso 30 aprile) senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. "Il Comune di Salerno è ad un passo dallo scioglimento, faccio mia la proposta del consigliere Celano e ritengo necessario l’intervento del Mef affinché possa far luce sulla situazione finanziaria, tutt’altro che chiara, dell’ente. Chiedo ai consiglieri di prestare attenzione: il futuro dei cittadini non può passare per un voto politico, non si tratta di salvare la poltrona ma di garantire ai cittadini la trasparenza che oggi manca. Sono certo che il Signor Prefetto, dal canto suo, farà rispettare la trasparenza, procedendo alla nomina di un commissario per l'approvazione del Conto Consuntivo all'esercizio 2023" ha aggiunto Bicchielli.