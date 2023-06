"Paura dei libri?": striscione sotto la sede della Cgil, dopo l'annullamento della presentazione del testo di Indelli

"I veri autori del libro che, su volontà della libreria, non è stato più presentato, sono usciti allo scoperto". Questo il commento dell'associazione Memoria in Movimento per lo striscione spuntato sotto la Cgil contro tutti quelli che hanno preso posizione con fermezza contro il libro del ricercatore universitario Tommaso Indelli, “Controstoria della Resistenza“, pubblicato da Altaforte Edizioni, casa editrice di stampo fascista secondo Anpi, Memoria in Movimento, Arci, Arcigay, Cgil, Cisl e Uilsi.

Il presidio

La presentazione del testo in programma il 31 maggio presso la libreria Imagine’s Book, sul corso Garibaldi di Salerno, era stata annullata proprio a seguito delle richieste della Rete delle Associazioni della tutela della Memoria storica della Liberazione. Questa mattina, dunque, in via Manzo, sotto la sede della Cgil, il presidio delle associazioni contro gli autori dello striscione su cui si legge "Paura dei libri?".